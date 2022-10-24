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9 минут назад

В Запорожской области назвали угрозу для ЗАЭС

Lenta.ruиещё 2

Подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) приведет к нестабильной работе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об угрозе заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

В Запорожской области назвали угрозу для ЗАЭС
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«Если киевский режим решится на диверсию и разрушит дамбу Каховской ГЭС, то это приведет к падению уровня воды в Каховском водохранилище, и как результат система охлаждения на Запорожской АЭС не сможет забирать необходимые объемы для охлаждения реакторов и других необходимых технологических процессов», — считает он.

По словам Рогова, данные обстоятельства несут серьезные риски для работы энергоблоков ЗАЭС.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва призвала Совбез организации не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС со стороны Украины. Как он утверждает, это может привести к гибели тысяч мирных людей и повреждению тысяч домостроений. Небензя подчеркнул, что украинские военные на протяжении пяти месяцев наносят удары по городу Новая Каховка, «украинцы нацеливают их специально на Каховскую дамбу».

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