В Запорожской области назвали угрозу для ЗАЭС

«Если киевский режим решится на диверсию и разрушит дамбу Каховской ГЭС, то это приведет к падению уровня воды в Каховском водохранилище, и как результат система охлаждения на Запорожской АЭС не сможет забирать необходимые объемы для охлаждения реакторов и других необходимых технологических процессов», — считает он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва призвала Совбез организации не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС со стороны Украины. Как он утверждает, это может привести к гибели тысяч мирных людей и повреждению тысяч домостроений. Небензя подчеркнул, что украинские военные на протяжении пяти месяцев наносят удары по городу Новая Каховка, «украинцы нацеливают их специально на Каховскую дамбу».