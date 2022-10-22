Жителей Херсона призвали немедленно покинуть город

Жителей Херсона из-за угрозы обстрелов и терактов призвали немедленно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра, говорится в сообщении администрации региона в Telegram-канале. Отмечается, что это касается и всех подразделений и министерств гражданской администрации.

Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра! — указано в сообщении.

Врио губернатора региона Владимир Сальдо Херсонской рассказал, что от 50 до 60 тысяч жителей Херсонской области будут эвакуированы местными властями. Их, по словам Сальдо, переместят на левый берег Днепра и на территорию других регионов России. Он подчеркнул, что процесс эвакуации займет примерно шесть дней.