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21 минуту назад

На Украине заявили о готовности Маска финансировать Starlink для ВСУ

Lenta.ruиещё 5

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск согласился оплачивать систему спутниковой связи Starlink для Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще до того, как вынес этот вопрос на обсуждение публично. Об этом заявил украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Twitter.

На Украине заявили о готовности Маска финансировать Starlink для ВСУ
Фото: ТАССТАСС

Как заверил своих подписчиков Федоров, вопрос о финансировании Starlink для Украины был решен еще до того, как Маск вынес этот вопрос в публичное поле.

«Перед всеми разговорами о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу Starlink на Украине. Это было крайне важно для Украины. Мы благодарны вам», — написал министр в соцсети в ответ Маску.

В середине октября SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Маск призвал Пентагон взять финансирование услуг связи для ВСУ на себя. По его оценке, общая сумма расходов на эти цели до конца 2023 года составила бы 520 миллионов долларов.

Однако вскоре предприниматель отказался от своих слов и пообещал заранее оплатить киевским властям интернет.

«Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правправительство Украины», — писал он.

Ранее Маск заявил, что его компания SpaceX теряет около 20 миллионов долларов в месяц из-за «неоплачиваемых услуг и издержек, связанных с повышенными мерами безопасности для кибервоенной защиты», но вновь пообещал продолжать поддержку Украины.

В мире,Наука и техника,Илон Маск,Михаил Федоров,SpaceX,Правительство Украины,Пентагон,
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