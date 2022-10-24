На Украине рассказали об обещании Маска по работе Starlink

Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что американский бизнесмен Илон Маск еще до начала обсуждения вопроса о финансировании Starlink на Украине заверил его в том, что работа спутниковой сети в стране будет обеспечена.

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Федоров на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) поблагодарил Маска, отметив, что перед всеми разговорами о финансировании тот подтвердил, что в любом случае обеспечит работу Starlink на Украине. Это было крайне важно для Украины, передает РИА «Новости» слова украинского министра.

Так Федоров ответил на твит Маска о том, что еще до ответа Минобороны США он пообещал украинским властям, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Пентагон откажется предоставить финансирование.