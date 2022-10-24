На Украине рассказали об обещании Маска по работе Starlink

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40 минут назад

Киев: Маск обещал Украине обеспечить работу Starlink

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что американский бизнесмен Илон Маск еще до начала обсуждения вопроса о финансировании Starlink на Украине заверил его в том, что работа спутниковой сети в стране будет обеспечена.

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Фото: ТАССТАСС

Федоров на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) поблагодарил Маска, отметив, что перед всеми разговорами о финансировании тот подтвердил, что в любом случае обеспечит работу Starlink на Украине. Это было крайне важно для Украины, передает РИА «Новости» слова украинского министра.

Так Федоров ответил на твит Маска о том, что еще до ответа Минобороны США он пообещал украинским властям, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Пентагон откажется предоставить финансирование.

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В середине октября Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. По информации СМИ, компания просила Пентагон взять эти расходы на себя. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине.

В мире,Наука и техника,Илон Маск,Михаил Федоров,SpaceX,Пентагон,
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