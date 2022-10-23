В Белоруссии заявили о попытках Киева втянуть Минск в конфликт на Украине

Киев пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в конфликт на Украине. Об этом URA.RU рассказал зампредседателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич.
В Верховную Раду Украины внесли законопроект, по которому Белоруссия признается «оккупированной» Россией. Автор инициативы — народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Документ предполагает прекращение участия Белоруссии в международных организациях и синхронизацию санкций в отношении Москвы и Минска.
«Это попытка опять провоцировать Белоруссию на что-то. Они пугали, что мы вторгаемся, что мы на войну идем. Они пытаются любой ценой Беларусь спровоцировать и втянуть в конфликт. Но мы на провокации не поддадимся. У Белоруссии одна задача — укрепление границы и недопущение удара по России в спину. Этого никогда не будет, что бы они ни заявляли и ни делали. И Россию мы никогда не предадим. Пусть не мечтают», — сказал Олег Гайдукевич.
По его словам, страна, которая не является самостоятельной, не может говорить о субъектности другого государства.
«Что касается самого документа, он глуп по одной причине. Говорить о субъектности Белоруссии и оккупации не может страна, которая давно оккупирована и потеряла свою субъектность. Мы прекрасно видим, что Украина несамостоятельна и не решает ничего. Даже не говоря о том, чтобы сесть за стол переговоров. Они в открытую говорят, что им запретили американцы. О чем можно разговаривать с этой страной? Посмеяться с этого заявления. Оно ни на что не влияет, никогда не повлияет», — подчеркнул парламентарий.
Собеседник URA.RU отметил, что украинские депутаты занимаются своим имиджем, а не насущными проблемами.
«Это пиар и глупость. Это делается, чтобы не заниматься тем, чтобы войны не было на Украине. Для этого нужно за стол переговоров садиться, но власть несамостоятельна. А депутаты вместо того, чтобы решать реальные проблемы — а у них света нет, люди гибнут каждый день — пиарятся. Тем более мы знаем, кто там инициатор — Гончаренко. Он уже настолько смешная, карикатурная, трусливая фигура, что в Белоруссии он не воспринимается всерьез. Его не воспринимают ни как политика, ни как человека, который может отвечать хоть за одно свое слово», — сообщил депутат.