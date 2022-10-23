В Белоруссии заявили о попытках Киева втянуть Минск в конфликт на Украине

«Это пиар и глупость. Это делается, чтобы не заниматься тем, чтобы войны не было на Украине. Для этого нужно за стол переговоров садиться, но власть несамостоятельна. А депутаты вместо того, чтобы решать реальные проблемы — а у них света нет, люди гибнут каждый день — пиарятся. Тем более мы знаем, кто там инициатор — Гончаренко. Он уже настолько смешная, карикатурная, трусливая фигура, что в Белоруссии он не воспринимается всерьез. Его не воспринимают ни как политика, ни как человека, который может отвечать хоть за одно свое слово», — сообщил депутат.