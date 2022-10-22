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54 минуты назад

Премьер Израиля запутался в своем военном прошлом

Военное прошлое премьер-министра Израиля Яира Лапида стало объектом расследования, после того как политик сам запутался в деталях службы. Об этом сообщает «Исраэль Хайом».

Премьер Израиля запутался в своем военном прошлом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В соответствии с новой версией, Лапид служил в Военно-воздушных войсках, откуда был уволен из-за астмы. При этом ранее премьер заявлял, что проходил службу в бронетанковом корпусе. В то же время в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что Лапид участвовал в боевых действиях в ходе Первой Ливанской войны в составе бронетанкового корпуса.

Кроме того, в своем недавнем выступлении Лапид воздержался от ссылок на различные истории, которые он рассказывал на протяжении многих лет, о событиях, в которых якобы принимал участие в ходе службы в бронетанковом корпусе. Например, Лапид утверждал, что сопровождал двух офицеров, которые были убиты, а сам он успел покинуть машину. Бенни Майкельсон, бывший глава исторического отдела ЦАХАЛ, подтвердил, что за период времени, описанный Лапидом, был известен только один такой инцидент, однако премьер не принимал в нем участия.

При этом согласно официальному документу МИД Израиля, премьер-министр служил в ЦАХАЛ, в бронетанковом корпусе и в газете в лагере в качестве военного корреспондента.

В ходе проведенного журналистами «Исраэль Хайом» расследования выяснилось, что в документе о службе в бронетанковом корпусе много несостыковок. Таким образом, узнать, где именно служил премьер Израиля до прихода в политику, пока не удалось.

12 октября стало известно, что кабинет безопасности Израиля одобрил соглашение с Ливаном о демаркации морских границ. Яир Лапид назвал достигнутое соглашение историческим достижением, которое укрепит безопасность Израиля.

В мире,Яир Лапид,ЦАХАЛ,
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