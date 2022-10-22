Си Цзиньпин заявил о готовности «изумить весь мир»

Компартия Китая встала на путь осуществления новых задач. Она полна сил совершать чудеса, которые поистине удивят весь мир, рассказал в субботу, 22 октября, глава КНР Си Цзиньпин. Об этом пишет РИА «Новости».

«Коммунистическая партия Китая прошла столетний путь борьбы и встала на новый путь осуществления новой цели», - подчеркнул глава государства.

Си Цзиньпин отметил, что за 100 лет КПК достигла значительных результатов в политической сфере, в строительстве, проведении реформ и расширении открытости.

По его оценке, партия вполне способна совершать в дальнейшем новые великие чудеса, «которые будут изумлять весь мир».

Си Цзиньпин призвал всех членов партии сплотиться вокруг ЦК КПК, с тем, чтобы смело идти вперед и одерживать победы.

По данным агентства, в воскресенье, 23 октября, пройдет первый пленум ЦК Компартии Китая XX-го созыва. На нем будет назначен новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро.