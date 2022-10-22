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38 минут назад

В Черногории отправили в отставку самых прозападных министров

Майк Габриелян

Министра обороны Черногории Рашко Коневича обвинили в работе на ЦРУ и уволили. Поста также лишился министр иностранных дел Ранко Кривокапич, сообщает РИА Новости.

В Черногории отправили в отставку самых прозападных министров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инициатором отставки стал премьер-министр Дритан Абазович. Парламент (Скупщина) поддержал это решение большинством голосов.

При этом глава парламентского комитета по безопасности Милан Кнежевич сказал премьер-министру, что тому грозил арест, организованный ЦРУ.

«Этот спектакль случился, потому что вы позволили Коневичу во главе Агентства национальной безопасности поставить агента ЦРУ Саво Кентеру, который должен был вас задержать десять дней назад», - сказал Кнежевич.

Кривокапич и Коневич возглавляют Социал-демократическую партию Черногории (СДП) и близки президенту Джукановичу. Свои посты они заняли весной, после реструктуризации кабмина, С тех пор они постоянно спорили с премьером Абазовичем по вопросам борьбы с коррупцией, подписания договоров с Сербской православной церковью и официальным Белградом. При этом политики часто переходили на личности, обвинения в контрабанде и связях с иностранными спецслужбами.

В мире,АНБ,ЦРУ,
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