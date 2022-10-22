В Черногории отправили в отставку самых прозападных министров

«Этот спектакль случился, потому что вы позволили Коневичу во главе Агентства национальной безопасности поставить агента ЦРУ Саво Кентеру, который должен был вас задержать десять дней назад», - сказал Кнежевич.

Кривокапич и Коневич возглавляют Социал-демократическую партию Черногории (СДП) и близки президенту Джукановичу. Свои посты они заняли весной, после реструктуризации кабмина, С тех пор они постоянно спорили с премьером Абазовичем по вопросам борьбы с коррупцией, подписания договоров с Сербской православной церковью и официальным Белградом. При этом политики часто переходили на личности, обвинения в контрабанде и связях с иностранными спецслужбами.