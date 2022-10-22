Бывшего главу Китая досрочно вывели со съезда с Си Цзиньпином

Экс-глава КНР Ху Цзиньтао по неизвестным причинам был досрочно выведен из зала, в котором проходит церемония закрытия Двадцатого съезда КПК. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Ху Цзиньтао с 2002 по 2012 год занимал пост генсека ЦК компартии Китая. Кроме того, с 2003 по 2013 год он был председателем КНР. На обеих должностях его заменил Си Цзиньпин.

На мероприятии Цзиньтао сидел по левую руку от нынешнего руководителя государства. Внезапно к нему подошли двое мужчин в масках. Они помогли ему покинуть зал, до конца церемонии он не вернулся.

СМИ выдвигают разные версии инцидента. В частности, журналисты предполагают, что причиной удаления бывшего главы государства могли стать его политические взгляды, другие считают, что ему следовало покинуть зал самостоятельно, после того как стали известны результаты голосования, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

На кадрах появившегося в интернете ролика видно, что бывший глава государства растерялся, он не понимает причин происходящего, пишет «Московский комсомолец».

Перед уходом из зала он обращается к своему преемнику с каким-то вопросом. Си Цзиньпин внимательно выслушивает его и несколько раз утвердительно кивает головой.