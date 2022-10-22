Украина оценила масштаб повреждений энергосистемы после взрывов

В 10 областях Украины пропало электричество из-за мощных ударов, сопоставимых по силе с ударами возмездия за Крымский мост 10-12 октября. Об этом сообщает «Укрэнерго».

Отмечается, что повреждены объекты в нескольких областях. Из-за этого фиксируются отключения света в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

В ведомстве заявили, что «масштаб повреждений в результате сегодняшней утренней атаки по объектам энергетики сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября».

«Сообщают о взрывах на Киевщине».

«Возле Киева уже слышали в небе характерное зудение», - в свою очередь пишут украинские Telegram-каналы.

В «Укрэнерго» призвали граждан «не использовать энергоемкие электроприборы, выключать лишнее освещение и переносить стирку на ночные часы».