На Украине снова объявили воздушную тревогу

В большинстве украинских регионов вновь объявлена воздушная тревога, рассказал в своем Telegram-канале советник главы МВД страны Антон Геращенко. К своему материалу он добавил карту тревог на Украине, пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На представленной карте отчетливо видно, что о тревоге объявили власти большинства украинских регионов.

Ранее сообщалось, что в субботу утром, 22 октября, на территории Украины была объявлена воздушная тревога.