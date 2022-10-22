На Украине снова объявили воздушную тревогу

В большинстве украинских регионов вновь объявлена воздушная тревога, рассказал в своем Telegram-канале советник главы МВД страны Антон Геращенко. К своему материалу он добавил карту тревог на Украине, пишет РИА «Новости».
На представленной карте отчетливо видно, что о тревоге объявили власти большинства украинских регионов.
Ранее сообщалось, что в субботу утром, 22 октября, на территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Региональные СМИ, отмечает агентство, рассказали о поражении объектов энергетики в Одесской, Волынской и других областях. Электроэнергия была отключена в нескольких областных центрах.