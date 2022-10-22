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18 минут назад

Венгрия планирует одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО до середины декабря

Газета.Ruиещё 1

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на встрече с журналистами заявил, что Государственное собрание (однопалатный парламент) страны должен ратифицировать протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО до конца середины декабря, передает ТАСС.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО одобрят до середины декабря
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Главной задачей парламента сейчас является обеспечение стабильности венгерской экономики, но ратификация соответствующего предложения [о членстве Финляндии и Швеции в НАТО] будет стоять на повестке дня во время осенней сессии», — сказал он.

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