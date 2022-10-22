Вступление Финляндии и Швеции в НАТО одобрят до середины декабря

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на встрече с журналистами заявил, что Государственное собрание (однопалатный парламент) страны должен ратифицировать протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО до конца середины декабря, передает ТАСС.
«Главной задачей парламента сейчас является обеспечение стабильности венгерской экономики, но ратификация соответствующего предложения [о членстве Финляндии и Швеции в НАТО] будет стоять на повестке дня во время осенней сессии», — сказал он.