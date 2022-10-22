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15 минут назад

«Все это подготовка: Сербия на пороге санкций против России»

Майк Габриелян

Власть в Сербии переходит к антироссийским политикам, страна стоит на пороге принятия западных санкций против РФ. Такого мнения придерживается ряд сербских политологов, сообщает «360».

Экс-депутат сербского парламента Милош Банджур рассказал, что одним из министров в новом правительстве Республики Сербии станет депутат-консерватор Раде Баста. Он известен громкими прозападными заявлениями. В частности, Баста призывал правительство срочно упразднить сербско-российский Гуманитарный центр по чрезвычайным ситуациям, который был открыт в 2012 году в городе Ниш

Кроме того, Баста заявлял, что Сербии пора развивать собственную атомную энергетику в партнерстве с Евросоюзом и американцами.

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Еще один политик - вице-премьер и министр энергетики Сербии Зорана Михайлович - откровенно заявила, что место страны — в ЕС и сербы «обязаны согласовать с ним свою политику».

Банджур считает, что сербские политики, ранее говорившие о поддержке РФ, начали занимать откровенную антироссийскую позицию. Они «просто предали выбравший их народ и обманули российскую политическую элиту».

С данным мнением согласен и Деян Мирович - сербский политолог, профессор международного права Университета Косовска-Митровице.

По его словам, вице-премьер Михайлович "атаковала и даже ругала Лаврова", а депутат Сербской прогрессивной партии Драган Шормаз практически повторял риторику нацистов Киева и требовал поддержать Зеленского.

«Все это на самом деле подготовка: Сербия на пороге санкций против России», - считает Мирович.

Он добавил, что на днях президент Вучич заявил, что у Сербии перед Россией нет никаких обязательств. Не исключено, что уже на будущей неделе будет сформировано новое правительство страны, которое согласится с антироссийскими санкциями Запада.

«Это будет позор для Сербии. Каждый опрос показывал, что не менее 80% избирателей против санкций, поддерживают Россию. Однако сейчас, похоже, идет колоссальный шантаж, касающийся Вучича: вокруг него большая коррупция, много компромата», - рассказал Мирович.

Он считает, что «настоящий сербский президент сейчас — посол США Кристофер Хилл, который постоянно говорит о необходимости антироссийских санкций».

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