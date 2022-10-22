В четырех регионах Украины ограничили подачу электроэнергии

На Украине ограничили подачу электроэнергии в 4 регионах. Лимит введен в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление «Укрэнерго».
Отмечается, что 22 октября, с утра «снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях».
«Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах», - сказано в сообщении.
Украина в четверг перешла на режим ограниченного потребления электроэнергии. Подача электричества в дома и на предприятия сокращена, в ряде регионов начались перебои с транспортом и интернетом.
Ранее директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что режим экономии электроэнергии в стране введен надолго. По его словам, в энергетической системе есть много оборудования, на восстановление которого понадобится от нескольких месяцев до года.