В четырех регионах Украины ограничили подачу электроэнергии

На Украине ограничили подачу электроэнергии в 4 регионах. Лимит введен в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление «Укрэнерго».

Отмечается, что 22 октября, с утра «снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях».

«Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах», - сказано в сообщении.

Украина в четверг перешла на режим ограниченного потребления электроэнергии. Подача электричества в дома и на предприятия сокращена, в ряде регионов начались перебои с транспортом и интернетом.