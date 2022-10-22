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23 минуты назад

В четырех регионах Украины ограничили подачу электроэнергии

Майк Габриелян

На Украине ограничили подачу электроэнергии в 4 регионах. Лимит введен в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление «Укрэнерго».

Отмечается, что 22 октября, с утра «снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях».

«Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах», - сказано в сообщении.

Украина в четверг перешла на режим ограниченного потребления электроэнергии. Подача электричества в дома и на предприятия сокращена, в ряде регионов начались перебои с транспортом и интернетом.

Украинские власти сообщили о массовых взрывах

Ранее директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что режим экономии электроэнергии в стране введен надолго. По его словам, в энергетической системе есть много оборудования, на восстановление которого понадобится от нескольких месяцев до года.

В мире,Видео,Александр Харченко,
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