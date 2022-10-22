Шольц раскрыл одну деталь о переговорах с Путиным по Украине

Москва никогда не угрожала Берлину эскалацией украинского конфликта, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что журналисты спросили у Шольца, угрожал ли президент России Владимир Путин эскалацией конфликта на Украине.
Канцлер уточнил, что предпочитает не рассказывать по уважительным причинам о переговорах с российским лидером.
Политик пояснил все же, что сообщения об угрозах в ходе дискуссии между лидерами двух держав являются «ложными».
Ранее Шольц призвал к реформированию Евросоюза. Он отметил, что изменения необходимы для того, чтобы организация могла расширяться далее, заняла достойное место в международной экономической системе, обеспечила свою безопасность.