В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
12 минут назад

Шольц раскрыл одну деталь о переговорах с Путиным по Украине

Илья Родин

Москва никогда не угрожала Берлину эскалацией украинского конфликта, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Шольц раскрыл одну деталь о переговорах с Путиным по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что журналисты спросили у Шольца, угрожал ли президент России Владимир Путин эскалацией конфликта на Украине.

Канцлер уточнил, что предпочитает не рассказывать по уважительным причинам о переговорах с российским лидером.

"Должен приоткрыть секрет": Лукашенко сообщил о просьбе СБУ

Политик пояснил все же, что сообщения об угрозах в ходе дискуссии между лидерами двух держав являются «ложными».

Ранее Шольц призвал к реформированию Евросоюза. Он отметил, что изменения необходимы для того, чтобы организация могла расширяться далее, заняла достойное место в международной экономической системе, обеспечила свою безопасность.

В мире,СВО,Олаф Шольц,Владимир Путин,СБУ,ЕС,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители