Шольц раскрыл одну деталь о переговорах с Путиным по Украине

Москва никогда не угрожала Берлину эскалацией украинского конфликта, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что журналисты спросили у Шольца, угрожал ли президент России Владимир Путин эскалацией конфликта на Украине.

Канцлер уточнил, что предпочитает не рассказывать по уважительным причинам о переговорах с российским лидером.

Политик пояснил все же, что сообщения об угрозах в ходе дискуссии между лидерами двух держав являются «ложными».