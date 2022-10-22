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10 минут назад

"Страна.ua" сообщила о поражении объекта энергетической инфраструктуры Одесской области

Газета.Ru

Украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщает, что по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области был нанесен ракетный удар. Издание также опубликовало в Telegram-канале фото столба дыма, который, как утверждается, появился после взрыва.

На Украине сообщили о поражении объекта энергоинфраструктуры под Одессой
Фото: Думская/dumskaya.netДумская/dumskaya.net

Ранее "Страна.ua" сообщала о взрывах в Одесской и Черниговской областях Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины: в Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Днепропетровской областях, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

ВС России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,СВО,Владимир Путин,Верховный суд,
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