Воздушная тревога звучит по всей Украине

Воздушная тревога звучит по всей территории Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского интернет-издания «Страна.ua».

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В публикации говорится, что вся страна в данный момент находится «под угрозой ракетного удара».

«Воздушная тревога во всех регионах», — отмечает издание.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в большинстве регионов Украины. О ней объявляли в Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Днепропетровской областях. Также объявляли воздушную тревогу в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

ВС России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.