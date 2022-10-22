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40 минут назад

«Страна.ua»: воздушная тревога звучит по всей Украине

Газета.Ru

Воздушная тревога звучит по всей территории Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского интернет-издания «Страна.ua».

Воздушная тревога звучит по всей Украине
Фото: ReutersReuters

В публикации говорится, что вся страна в данный момент находится «под угрозой ракетного удара».

«Воздушная тревога во всех регионах», — отмечает издание.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в большинстве регионов Украины. О ней объявляли в Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Днепропетровской областях. Также объявляли воздушную тревогу в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

ВС России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

В мире,СВО,Владимир Путин,Верховный суд,
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