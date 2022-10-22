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24 минуты назад

Псаки вызвали в суд для дачи показаний по делу Байдена

News.ru

Суд в США по иску к президенту страны Джо Байдену о свободе слова решил вызвать для дачи показаний экс-пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Также в качестве свидетелей в зале суда выступят главный инфекционист страны Энтони Фаучи и ряд действующих чиновников, сообщает РИА Новости.

Псаки вызвали в суд для дачи показаний по делу Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Суд постановляет удовлетворить запрос истца о вызове свидетелей, — цитирует агентство решение суда.

Истцом на процессе выступает «штат Миссури и другие». Он подозревает о сговоре между Байденом и соцсетями, которые называли фейками сообщения по ряду тем. Среди них называются: ноутбук сына президента Хантера Байдена, лабораторное происхождение коронавируса, оспаривание эффективности масок против COVID-19, несогласие с итогами выборов.

Истец, обратившийся в окружной суд города Луизиана, настаивал на допросе в суде действующих чиновников.

Ранее власти 12 штатов США подали иск в отношении президента Джо Байдена и его администрации. Они недовольны подписанием указа о защите здоровья населения и окружающей среды. Инициатором иска стал генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт.

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