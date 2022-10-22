В Шотландии вновь захотели независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен привела свои аргументы в пользу выхода из состава Великобритании. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание The Courier.

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По ее словам, в стране наступил правительственный кризис, внутри правящей Консервативной партии происходит борьба за власть. Стерджен подчеркнула, что сейчас в Великобритании творится «полная неразбериха». Масштабы проблем, с которыми столкнулось государство, только увеличиваются, а решения все еще нет.

Стерджен подвергла критике планы представителей Консервативной партии провести новое голосование без учета голосов граждан Великобритании. Кроме того, она выразила мнение, что ничего подобного «взлету и политической кончине« Лиз Трасс не было в стране последние шесть лет. Стерджен подчеркнула, что с каждым часом аргументы в пользу обретения Шотландией независимости увеличиваются, жители автономии «с ужасом» наблюдают за всем этим хаосом.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян предположил, что Великобританию ждет раскол. По его словам, после ухода Лиз Трасс с поста премьер-министра последуют радикальные внутриполитические перемены, включая выход Шотландии из состава страны.