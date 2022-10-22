В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
20 минут назад

Американский разведчик назвал главное отличие России от Украины

Елена Прошина

Украина в зимний период может остаться без инфраструктуры и энергоносителей. Это ее принципиальное отличие от России, в которой люди не рискуют «замерзнуть насмерть». Такое заявление сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью в эфире YouTube-канала Judging Freedom, передает РИА Новости.

Американский разведчик назвал главное отличие России от Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, у России есть тепло, электричество и газ, поэтому страна спокойно перенесет зиму.

«Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет, они замерзнут насмерть», — подчеркнул Риттер. Он добавил, что Киев ранее обратился к НАТО с просьбой предоставить сто тысяч комплектов зимнего обмундирования, так как украинские солдаты остро в них нуждаются.

Офицер при этом считает необходимым взглянуть на ситуацию в более широком контексте. Он задался вопросом, сколько еще премьер-министров должна сменить Великобритания, прежде чем станет ясно, что экономические проблемы государства вызваны ограничениями, которые вводились для ослабления России.

«Немцы начали понимать это, французы понимают это, итальянцы тоже, да и вся Европа!» — в заключение заявил Риттер.

Агентство напоминает, что Запад ввел ряд санкций против России в связи с боевыми действиями на Украине. Это обернулось ростом цен на топливо, электричество и продукты питания.

В мире,Скотт Риттер,НАТО,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители