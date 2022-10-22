Американский разведчик назвал главное отличие России от Украины

Украина в зимний период может остаться без инфраструктуры и энергоносителей. Это ее принципиальное отличие от России, в которой люди не рискуют «замерзнуть насмерть». Такое заявление сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью в эфире YouTube-канала Judging Freedom, передает РИА Новости.

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По его словам, у России есть тепло, электричество и газ, поэтому страна спокойно перенесет зиму.

«Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет, они замерзнут насмерть», — подчеркнул Риттер. Он добавил, что Киев ранее обратился к НАТО с просьбой предоставить сто тысяч комплектов зимнего обмундирования, так как украинские солдаты остро в них нуждаются.

Офицер при этом считает необходимым взглянуть на ситуацию в более широком контексте. Он задался вопросом, сколько еще премьер-министров должна сменить Великобритания, прежде чем станет ясно, что экономические проблемы государства вызваны ограничениями, которые вводились для ослабления России.

«Немцы начали понимать это, французы понимают это, итальянцы тоже, да и вся Европа!» — в заключение заявил Риттер.