Государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер прокомментировал слова еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, которая заявила, что кризис подойдет к концу, как только Россия потерпит поражение на Украине. Он назвал это высказывание «опасным», передает РИА Новости со ссылкой на страницу Менцера в Facebook* (запрещенная в России социальная сеть, признанная экстремистской).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как говорится в публикации, Менцер считает, что делать подобные заявления опасно, так как оно связывает конец кризиса с поражением России. Он подчеркнул, что никто не знает, когда это произойдет, и «произойдет ли вообще». Кроме того, Менцер назвал слова Йоханссон «провоенной позицией Брюсселя» и выразил мнение, что она лишь продлевает конфликт между Россией и Украиной.

«Это крайне опасно и неприемлемо», — указал он.

Менцер также отметил, что Венгрия настаивает на «немедленном мире», а не продолжительной войне, а для достижения этой цели необходимо немедленно прекратить огонь и возобновить диалог.