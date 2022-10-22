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16 минут назад

В МИД Венгрии раскритиковали заявление еврокомиссара о конце кризиса

Елена Прошина

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер прокомментировал слова еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, которая заявила, что кризис подойдет к концу, как только Россия потерпит поражение на Украине. Он назвал это высказывание «опасным», передает РИА Новости со ссылкой на страницу Менцера в Facebook* (запрещенная в России социальная сеть, признанная экстремистской).

В МИД Венгрии поставили на место еврокомиссара, заговорившую о «поражении РФ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, Менцер считает, что делать подобные заявления опасно, так как оно связывает конец кризиса с поражением России. Он подчеркнул, что никто не знает, когда это произойдет, и «произойдет ли вообще». Кроме того, Менцер назвал слова Йоханссон «провоенной позицией Брюсселя» и выразил мнение, что она лишь продлевает конфликт между Россией и Украиной.

«Это крайне опасно и неприемлемо», — указал он.

Менцер также отметил, что Венгрия настаивает на «немедленном мире», а не продолжительной войне, а для достижения этой цели необходимо немедленно прекратить огонь и возобновить диалог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что он готов перейти к переговорам, если Киев прекратит все боевые действия. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что будет обсуждать условия мирного соглашения только в том случае, если у РФ сменится президент.

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