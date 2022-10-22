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16 минут назад

Дипломат Стржижовский: Западу не нужна Украина как суверенное государство

Газета.Ruиещё 1

Советник российского постпредства при ООН Федор Стржижовский, выступая в Четвертом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации, заявил, что Запад использует Украину в качестве пешки для достижения собственных интересов. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат Стржижовский: Западу не нужна Украина как суверенное государство
Фото: Николай Лазаренко/РИА «Новости»Николай Лазаренко/РИА «Новости»

"Мало у кого вызывает сомнения, что Украина не нужна Западу в качестве суверенного государства, народ которой сам выбирает, как ему развиваться. Он (Запад. – "Газета.Ru") использует ее только в качестве пешки для достижения своих геополитических интересов", - сказал дипломат.

Он добавил, что Вашингтон участвует в конфликте с Москвой, используя для этого украинцев. И власти США, по мнению Стржижовского, уже практически этого не скрывают. На прошлой неделе замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что чем больше США вовлекаются в конфликт на Украине, тем выше риск спровоцировать столкновение ядерных держав. Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров указал, что Москва предостерегает Вашингтон от безоглядной поддержки Киева.

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