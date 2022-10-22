Дипломат Стржижовский: Западу не нужна Украина как суверенное государство

Советник российского постпредства при ООН Федор Стржижовский , выступая в Четвертом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации, заявил, что Запад использует Украину в качестве пешки для достижения собственных интересов. Об этом сообщает ТАСС.

"Мало у кого вызывает сомнения, что Украина не нужна Западу в качестве суверенного государства, народ которой сам выбирает, как ему развиваться. Он (Запад. – "Газета.Ru") использует ее только в качестве пешки для достижения своих геополитических интересов", - сказал дипломат.

Он добавил, что Вашингтон участвует в конфликте с Москвой, используя для этого украинцев. И власти США, по мнению Стржижовского, уже практически этого не скрывают. На прошлой неделе замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что чем больше США вовлекаются в конфликт на Украине, тем выше риск спровоцировать столкновение ядерных держав. Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров указал, что Москва предостерегает Вашингтон от безоглядной поддержки Киева.