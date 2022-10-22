Запад предупредили о неожиданном эффекте для РФ от потолка цен на нефть

Западным государствам требуется пересмотреть свою политику в отношении России, так как введенные ими санкции лишь повышают доходы Москвы. Об этом пишет австралийское издание The Conversation, передает РИА Новости.

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Как говорится в статье, Россия с легкостью находит покупателей для своего сырья. Экономические ограничения Запада лишь повышают цены на энергоносители и провоцируют скачки инфляции по всему земному шару.

The Conversation пишет, что Европейский союз одобрил новые санкции против России, которые вводят потолок цен на продажу нефти. Издание напомнило, что первостепенная цель ограничений — ослабить экономику Москвы и лишить ее средств для продолжения боевых действий на Украине, однако эта стратегия не работает.

В публикации подчеркивается, что многие страны до сих пор покупают российские нефтепродукты, поэтому западные санкции только увеличивают доходы РФ, а не уменьшают их.