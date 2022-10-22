Байден сделал заявление о следующих президентских выборах

Президент Джо Байден выразил намерение участвовать в следующих президентских выборах в 2024 году. При этом уточняется, что формальное решение по этому поводу он еще не принял. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал MSNBC.
«Я еще не принял формального решения, но таково мое намерение - намерение вновь участвовать в выборах», — сказал лидер американского государства. Он добавил, что у него достаточно времени для принятия окончательного решения.
Журналист спросил у лидера США, что по этому поводу думает его супруга Джилл Байден. Глава Белого дома ответил, что жена считает его деятельность «очень важной» и поддерживает мужа в стремлении продолжать ее.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила желание Джо Байдена выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента США в 2024 году. Она подчеркнула, что он говорил об этом «много раз».
При этом проведенный телеканалом ABC News и газетой Washington Post опрос свидетельствует о том, что большинство представителей Демократической партии США не поддержали бы выдвижение кандидатуры Джо Байдена на выборах в 2024 году. Около 56% демократов и их сторонников хотели бы увидеть на выборах другого представителя партии. За выдвижение Байдена проголосовали только 35% членов Демократической партии.