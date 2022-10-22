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6 минут назад

Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Елена Прошина

Президент Джо Байден выразил намерение участвовать в следующих президентских выборах в 2024 году. При этом уточняется, что формальное решение по этому поводу он еще не принял. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал MSNBC.

Байден сделал заявление о следующих президентских выборах
Фото: ТАСС / EPAТАСС / EPA

«Я еще не принял формального решения, но таково мое намерение - намерение вновь участвовать в выборах», — сказал лидер американского государства. Он добавил, что у него достаточно времени для принятия окончательного решения.

Журналист спросил у лидера США, что по этому поводу думает его супруга Джилл Байден. Глава Белого дома ответил, что жена считает его деятельность «очень важной» и поддерживает мужа в стремлении продолжать ее.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила желание Джо Байдена выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента США в 2024 году. Она подчеркнула, что он говорил об этом «много раз».

При этом проведенный телеканалом ABC News и газетой Washington Post опрос свидетельствует о том, что большинство представителей Демократической партии США не поддержали бы выдвижение кандидатуры Джо Байдена на выборах в 2024 году. Около 56% демократов и их сторонников хотели бы увидеть на выборах другого представителя партии. За выдвижение Байдена проголосовали только 35% членов Демократической партии.

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