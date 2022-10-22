Байден дал обещание по закону об абортах

Президент США Джо Байден заявил, что использует право вето в случае, если республиканцы получат большинство в Конгрессе США и смогут принять закон, запрещающий аборты в стране.

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"Наложу вето на все, что они [республиканцы] сделают", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в интервью телеканалу MSNBC, вышедшем в эфир вечером 21 октября.

Байден добавил, что конгрессменам, которые поддерживают запрет на прерывание беременности "придется постараться, чтобы поставить вне закона право женщины на выбор".

В июне Верховный суд США отменил постановление от 1973 года по делу "Роу против Уэйда", согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Против отмены выступили всего трое судей Верховного суда, за отмену проголосовали шесть судей, трое из которых были назначены бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом.

Решение означает, что федеральные законы страны больше не гарантируют права, касающиеся абортов, а вырабатывать соответствующие нормы придется на уровне отдельных американских штатов. В силу прежних местных законов аборты оказались полностью запрещены в 10 штатах, расположенных преимущественно в центральной и южной частях страны: в Алабаме, Арканзасе, Висконсине, Кентукки, Луизиане, Миссисипи, Миссури, Оклахоме, Техасе, Южной Дакоте. В Айдахо, Джорджии, Огайо и Теннесси запрещено делать аборт после шестой недели. Вердикт суда вызвал протесты в Вашингтоне и других крупных городах США.