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27 минут назад

Зеленский наградил Пелоси орденом Ярослава Мудрого

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский наградил спикеров парламентов стран-партнеров Киева орденом князя Ярослава Мудрого второй степени. Глава государства подписал соответствующий указ, который был размещен на сайте его офиса.

Зеленский наградил Пелоси орденом Ярослава Мудрого
Фото: ТАССТАСС

Так, в список награжденных попали 13 человек, в том числе спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, спикер парламента Эстонии Юри Ратас, председатель Сената (верхняя палата) парламента Франции Жерар Ларше.

Также наград удостоились председатели обеих палат парламента Польши, спикер Сената (верхняя палата) парламента Ирландии, главы палат законодательных органов Швейцарии, Германии, Норвегии, Северной Македонии, Латвии, Литвы и Хорватии. Как говорится в документе, они отмечены "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире".

Пелоси уже получала награду от Зеленского. В мае ей вручили орден княгини Ольги за "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины". А в сентябре Зеленский наградил госсекретаря США Энтони Блинкена орденом Ярослава Мудрого третьей степени.

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