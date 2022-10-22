Зеленский наградил Пелоси орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Владимир Зеленский наградил спикеров парламентов стран-партнеров Киева орденом князя Ярослава Мудрого второй степени. Глава государства подписал соответствующий указ, который был размещен на сайте его офиса.

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Так, в список награжденных попали 13 человек, в том числе спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, спикер парламента Эстонии Юри Ратас, председатель Сената (верхняя палата) парламента Франции Жерар Ларше.

Также наград удостоились председатели обеих палат парламента Польши, спикер Сената (верхняя палата) парламента Ирландии, главы палат законодательных органов Швейцарии, Германии, Норвегии, Северной Македонии, Латвии, Литвы и Хорватии. Как говорится в документе, они отмечены "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире".