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29 минут назад

ФАТФ расширила ограничения против России и запретила ей участвовать в своих проектах

ТАСС

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) ввела дополнительные ограничения против России, запретив ей участвовать в своих текущих и будущих проектах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте организации по итогам пленарной сессии, проходившей 20-21 октября.

ФАТФ расширила ограничения против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Действия России продолжают нарушать основные принципы ФАТФ, которые нацелены на укрепление безопасности, надежность и целостность финансовой системы. В результате этих действий России ФАТФ решила ввести дополнительные ограничения, в том числе запретив им (России - прим. ТАСС) участвовать в текущих и будущих проектах ФАТФ", - говорится в сообщении.

Организация запретила РФ участвовать в заседаниях региональных органов, аналогичных группе, в качестве члена ФАТФ.

Организация 17 июня выступила с заявлением "Об ограничении роли и влияния Российской Федерации в ФАТФ". Тогда Росфинмониторинг заявлял, что ФАТФ не включала Россию в свои санкционные списки и не исключала ее из своего состава.

14 октября стало известно, что Национальный банк Украины обратился в ФАТФ с призывом исключить из числа ее участников Россию. Росфинмониторинг 20 октября заявил, что считает недопустимым использовать площадку ФАТФ в политических целях

О ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Она осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Ее основали в 1989 году, штаб-квартира находится в Париже.

В мире,ФАТФ,Росфинмониторинг,
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