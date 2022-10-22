ФАТФ расширила ограничения против России

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) ввела дополнительные ограничения против России, запретив ей участвовать в своих текущих и будущих проектах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте организации по итогам пленарной сессии, проходившей 20-21 октября.

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"Действия России продолжают нарушать основные принципы ФАТФ, которые нацелены на укрепление безопасности, надежность и целостность финансовой системы. В результате этих действий России ФАТФ решила ввести дополнительные ограничения, в том числе запретив им (России - прим. ТАСС) участвовать в текущих и будущих проектах ФАТФ", - говорится в сообщении.

Организация запретила РФ участвовать в заседаниях региональных органов, аналогичных группе, в качестве члена ФАТФ.

Организация 17 июня выступила с заявлением "Об ограничении роли и влияния Российской Федерации в ФАТФ". Тогда Росфинмониторинг заявлял, что ФАТФ не включала Россию в свои санкционные списки и не исключала ее из своего состава.

14 октября стало известно, что Национальный банк Украины обратился в ФАТФ с призывом исключить из числа ее участников Россию. Росфинмониторинг 20 октября заявил, что считает недопустимым использовать площадку ФАТФ в политических целях

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