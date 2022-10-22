Двойные стандарты: В Абхазии осудили решение ЕС о паспортах РФ

Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл направила в Европарламент и членам ЕС обращение, в котором осудила решение о непризнании российских проездных документов, выданных жителям вошедших в РФ бывших регионов Украины, а также Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщается на официальном сайте омбудсмена пятницу.

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"Данным решением Совет Европы предложил еще больше ужесточить политику ограничения базовых прав жителей Абхазии с двойным гражданством (абхазским и русским), включая права на свободу передвижения, на доступ к медицинским услугам и образованию за пределами Абхазии. <...> Принимая решение по Абхазии исключительно в контексте российско-украинского противостояния, европейские страны, по сути, полностью закрывают тему грузино-абхазского конфликта, кульминацией которого в 1992 году явилась военная агрессия Грузии против Абхазии", - говорится в документе.

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Шакрыл полагает, что "такая позиция продиктована преимущественно геополитическими соображениями, она грубо искажает картину недавнего прошлого, вымывает из исторической памяти грузино-абхазскую войну 1992-1993 годов, ее причины и последствия". "Подобный подход, по сути, табуирует тему ответственности Грузии за многочисленные жертвы и разрушения военного периода и перекладывает эту ответственность на третью сторону", - отметила омбудсмен. По ее словам, решение послов стран Евросоюза ведет к ужесточению существующего режима изоляции Абхазии. "Лишая граждан Абхазии возможности пользоваться российскими паспортами и не признавая паспорта Республики Абхазия, страны Евросоюза действуют не в пользу прав человека и основных свобод, которые принадлежат всем людям на земле и закреплены в сотнях основополагающих международных документов", - подчеркнула она.

Двойные стандарты

Шакрыл отмечает, что "сложно найти объяснение тому, что и во время грузино-абхазской войны, и все 30 лет после ее окончания Абхазии отказывают даже в возможности быть выслушанной наравне с Грузией на влиятельных международных площадках, где принимаются резолюции в отношении Абхазии, речь идет о таких организациях, как ООН, СЕ, Европарламент, ОБСЕ". "Нежелание дать слово стороне, пострадавшей от агрессии, не имеет иных объяснений, кроме геополитических. Очевидно, что решение послов стран ЕС вызвано противостоянием Запада и России, однако последствия этого решения напрямую скажутся на правах именно тех людей, которые 30 лет тому назад испытали все ужасы грузинского военного вторжения и оккупации, за которыми последовали долгие годы блокады", - отмечается в обращении.