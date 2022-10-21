ПВО Сирии отражает авиаудары над Дамаском

Столица Сирии Дамаск подверглась воздушной атаке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гостелеканал Ikhbariya.
«Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку вражеских целей в небе над Дамаском и его окрестностями», – сообщили в агентстве.
Уточняется, что на территории города слышны взрывы. Кроме того, агентство SANA утверждает, что речь идет о ракетной атаке израильских ВВС.
Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что Россия продолжит помогать Сирии, несмотря на проведение специальной военной операции на Украине.
«Особо хочу подчеркнуть, что проведение Российской Федерацией специальной военной операции на Украине не оказывает влияния на наши планы по поддержке дружественной Сирийской Арабской Республики», – заявил начальник Национального центра управления обороной России полковник Олег Горшенин.