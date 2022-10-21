ПВО Сирии отражает авиаудары над Дамаском

Столица Сирии Дамаск подверглась воздушной атаке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гостелеканал Ikhbariya.

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«Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку вражеских целей в небе над Дамаском и его окрестностями», – сообщили в агентстве.

Уточняется, что на территории города слышны взрывы. Кроме того, агентство SANA утверждает, что речь идет о ракетной атаке израильских ВВС.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что Россия продолжит помогать Сирии, несмотря на проведение специальной военной операции на Украине.