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9 минут назад

ПВО Сирии отражает авиаудары над Дамаском

Елена Прошина

Столица Сирии Дамаск подверглась воздушной атаке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гостелеканал Ikhbariya.

ПВО Сирии отражает авиаудары над Дамаском
Фото: РамблерРамблер

«Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку вражеских целей в небе над Дамаском и его окрестностями», – сообщили в агентстве.

Уточняется, что на территории города слышны взрывы. Кроме того, агентство SANA утверждает, что речь идет о ракетной атаке израильских ВВС.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что Россия продолжит помогать Сирии, несмотря на проведение специальной военной операции на Украине.

«Особо хочу подчеркнуть, что проведение Российской Федерацией специальной военной операции на Украине не оказывает влияния на наши планы по поддержке дружественной Сирийской Арабской Республики», – заявил начальник Национального центра управления обороной России полковник Олег Горшенин.

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