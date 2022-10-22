Джонсон встретится с соперником в гонке за пост премьера Сунаком

Фавориты борьбы за пост нового главы Консервативной партии и правительства Великобритании Борис Джонсон и Риши Сунак планируют встретиться в субботу вечером. Как сообщает на своем сайте газета The Sunday Times, ожидается, что соперники обсудят возможность сотрудничества в новом кабинете министров.

Пока не ясно, кто из них имеет больше шансов его возглавить. О поддержке бывшего главы Минфина Сунака объявила уже почти треть депутатов консервативной фракции - 117 из 357 человек. Экс-премьера Джонсона открыто поддерживают 55 парламентариев, но его сторонники уверяют, что на его стороне не меньше 100 депутатов. Как отмечается в статье, Сунак надеется заручиться поддержкой половины фракции, чтобы диктовать сопернику свои условия, предложив ему портфель главы МИД или роль специального представителя премьера на Украине.

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Джонсон может попытаться развернуть ситуацию в свою пользу, настояв на том, что он популярнее Сунака среди рядовых тори, которым предстоит решить исход выборов. Чтобы преодолеть раскол внутри партии, он может пойти на мировую с соперником, предложив ему пост в своем кабинете. Ситуация осложняется тем, что Сунака считают едва ли не главным виновником отставки Джонсона. В июле глава Минфина первым покинул премьерский кабинет, спровоцировав волну отставок, которая в результате стоила Джонсону премьерской должности.

Оба кандидата, пока официально не объявлявшие о вступлении в предвыборную борьбу, имеют влиятельных сторонников. В субботу о поддержке Сунака заявили бывший главный переговорщик Джонсона по Brexit Дэвид Фрост и министр внешней торговли Кеми Бэйндок. В поддержку Джонсона среди прочих в пятницу высказался министр обороны королевства Бен Уоллес. Как пишет The Sunday Times, именно Уоллес, не претендующий на кресло премьера, пытается помирить соперников.

"Я хочу увидеть у власти триумвират [Джонсона, Сунака и третьего кандидата в премьеры Пенни Мордонт], - приводит издание слова Уоллеса. - Ради страны все трое должны объединиться, забыть о своем эго и признать, что без единства впереди у нас конституционный кризис, а новый лидер партии не сможет получить большинство на выборах".

По словам Уоллеса, для этого Сунак должен избавиться от нескольких членов своего окружения, играющих деструктивную роль, а Джонсон - положить конец скандалу с вечеринками на Даунинг-стрит, ответив на все вопросы парламентского комитета по этому поводу. Мордонт же, по его словам, следует примкнуть к экономическому блоку, который определит, какие расходы придется сокращать новому правительству.

Неделя на выборы

Номинации от депутатов-тори будут приниматься до 14:00 (16:00 мск) понедельника. Кандидатам необходимо преодолеть очень высокий барьер в 100 голосов коллег, чтобы выйти в следующий тур парламентского голосования. После того, как определятся двое финалистов, рядовым членам Консервативной партии, число которых, по разным данным, составляет от 160 тыс. до почти 200 тыс. человек, предложат определить победителя с помощью электронного голосования. Его итоги должны быть подведены к 28 октября.

Возможна также ситуация, когда один из финалистов решит снять свою кандидатуру. Так было в 2016 году, когда Андреа Лидсом отказалась от участия в финальном туре, тем самым досрочно сделав Терезу Мэй главой партии тори и правительства страны. В случае такого развития событий имя преемника Лиз Трасс станет известно уже в понедельник.