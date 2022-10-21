Армения решила ужесточить пропускной режим на "Верхнем Ларсе"

«На "Верхнем Ласе" с открытием новых полос пропускная способность вырастет, но сейчас есть две проблемы — погодные условия, вы знаете, что зимой движение там затруднено, и проблема с безопасностью. В связи со взрывом на Крымском мосту ужесточен режим пропуска на данном КПП», — заявил Керобян.