Армения решила ужесточить пропускной режим на "Верхнем Ларсе"

Глава Минэкономики Армении Ваган Керобян сообщил о решении ужесточить режим пропуска на КПП «Верхний Ларс» на границе страны с Россией в связи с терактом на Крымском мосту. Его слова приводит «РИА Новости».
«На "Верхнем Ласе" с открытием новых полос пропускная способность вырастет, но сейчас есть две проблемы — погодные условия, вы знаете, что зимой движение там затруднено, и проблема с безопасностью. В связи со взрывом на Крымском мосту ужесточен режим пропуска на данном КПП», — заявил Керобян.
Он отметил, что обсудил этот вопрос с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым с целью «быстрого восстановления более свободного пропуска для провоза грузов по обоим направлениям», когда это станет возможным.
Через «Верхний Ларс» пролегает единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией. На этом фоне Керобян указал на важность запуска альтернативного паромного сообщения между портами РФ и Грузии.