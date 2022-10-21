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12 минут назад

Зеленский обвинил Россию в намеренном замедлении «зерновой сделки»

News.ru

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в замедлении экспорта украинского продовольствия в рамках «зерновой сделки». В своем вечернем обращении украинский лидер заявил, что Москва тормозит вывоз продукции из черноморских портов.

Зеленский выступил с обвинением в адрес РФ по «зерновой сделке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Зеленского, сейчас на Черном море якобы стоит очередь из 150 судов, в связи с чем украинский лидер назвал ситуацию «напряженной».

На сегодняшний день более 150 судов стоят в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставке нашей агропродукции, — сказал глава Украины, назвав очередь «искусственной».

Также Зеленский заявил, что Россия якобы «сознательно» задерживает прохождение кораблей.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что перспективы продления зерновой сделки выглядят не слишком оптимистичными. По его словам, часть договоренностей, касающихся экспорта продовольствия и удобрений из России, исполняется совсем не так, как договоренности по украинскому зерну.

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