Конгрессмен предупредил о максимальном приближении мира к ядерной войне

Спровоцировав войну на Украине, президент США Джо Байден максимально приблизил мир к ядерному конфликту. На это в своем Twitter указал конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар.

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«Прокси-война Байдена на Украине натравила ядерные державы друг на друга. Сейчас мы максимально близки к ядерному конфликту со времен холодной войны», — заявил он.

Решение же Байдена провести в Европе учения НАТО по ядерному сдерживанию лишь подрывают перспективы мирного разрешения конфликта, добавил политик.

Плановые учения НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) проходят в Европе с 17 по 30 октября. Военно-воздушные силы НАТО проведут маневры с участием десятков самолетов над северо-западом Европы. В заявлении альянса говорится, что боевое оружие на плановых учениях задействовано не будет.