В нескольких районах Киева пропало электричество

Украинские СМИ сообщают, что в нескольких районах Киева и области пропало электроснабжение. Об этом пишет News.ru.
По имеющимся данным, электричество отключили в 19:50. Без света остались Голосеевский район, а также Ипподром.
Ранее директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины были повреждены.
«Нужно ожидать, что сегодня и завтра будут отключения. Будут отключения не только аварийные, но и плановые, для того чтобы снизить нагрузку на сеть», – уточнил он.
Кроме того, Харченко добавил, что самый большой ущерб нанесен непосредственно сети. По его оценкам, для восстановления генерирующих мощностей потребуется высокотехнологичное оборудование, на производство которого может уйти до полутора лет.