Блинкен обвинил РФ в нежелании решить конфликт на Украине дипломатическим путем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия не настроена на дипломатическое решение конфликта на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонна в Вашингтоне, передает ТАСС.

Фото: Craig Ruttle/Pool via Reuters Craig Ruttle/Pool via Reuters

По его словам, Россия не только не настроена на дипломатию, но и предпринимает усилия в противоположном направлении.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 октября заявлял, что глава государства Владимир Путин был открыт для переговоров с самого начала и неоднократно говорил об этом. По его словам, президент России пытался инициировать переговоры и с НАТО, и с США, и с ОБСЕ до спецоперации.

Ранее Блинкен заявил, что Соединенные Штаты должны противостоять Российской Федерации на Украине, иначе «откроется ящик Пандоры», в результате чего могут возникнуть новые конфликты в других частях мира.

Блинкен подчеркнул, что в случае, если Штаты прямо сейчас откажутся поддерживать Киев, то существует риск открыть ящик Пандоры. Так другие государства, не только страны Евросоюза, извлекут из этого урок.