Блинкен обвинил РФ в нежелании решить конфликт на Украине дипломатическим путем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия не настроена на дипломатическое решение конфликта на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонна в Вашингтоне, передает ТАСС.
По его словам, Россия не только не настроена на дипломатию, но и предпринимает усилия в противоположном направлении.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 октября заявлял, что глава государства Владимир Путин был открыт для переговоров с самого начала и неоднократно говорил об этом. По его словам, президент России пытался инициировать переговоры и с НАТО, и с США, и с ОБСЕ до спецоперации.
Ранее Блинкен заявил, что Соединенные Штаты должны противостоять Российской Федерации на Украине, иначе «откроется ящик Пандоры», в результате чего могут возникнуть новые конфликты в других частях мира.
Блинкен подчеркнул, что в случае, если Штаты прямо сейчас откажутся поддерживать Киев, то существует риск открыть ящик Пандоры. Так другие государства, не только страны Евросоюза, извлекут из этого урок.
По его мнению, территориальная целостность стран должна уважаться, а их границы не должны изменяться силовыми методами.