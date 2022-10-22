Нетаньяху: иранская ядерная сделка может принести РФ "сотни миллиардов"

Глава израильской оппозиционной партии «Ликуд» и бывший премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе в его нынешнем виде выгоден не только Ирану, но и России, передает РИА Новости.

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В интервью телеканалу Fox News он отметил, что, если эта ядерная сделка когда-нибудь будет подписана, она принесет «сотни миллиардов долларов не только Ирану, но и в казну России».