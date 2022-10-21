Из поместья Трампа изъяли секретные документы о двух странах

Секретные документы, изъятые во время обыска ФБР поместья экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, содержали «конфиденциальные разведданные, касающиеся Ирана и Китая». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Собеседники газеты отметили, что, в частности, в документах описывалась «ракетная программа Ирана» и «разведывательная работа США, направленная против Китая». Данная информация является «одной из самых секретных» и ее раскрытие «сопряжено с многочисленными рисками».
«Под угрозой могут оказаться люди, помогающие американской разведке, а методы сбора информации, которые Вашингтон хочет скрыть от всего мира, скомпрометированы. Кроме того другие страны или противники США могу принять ответные меры против Соединенных Штатов за предпринятые ими в тайне действия», — подчеркнули источники WP.
Напомним, что обыски в поместье Трампа прошли в начале августе. ФБР изъяли из имения экс-президента США 20 коробок с записками, снимками и разнообразной документацией.