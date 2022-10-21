Из поместья Трампа изъяли секретные документы о двух странах

«Под угрозой могут оказаться люди, помогающие американской разведке, а методы сбора информации, которые Вашингтон хочет скрыть от всего мира, скомпрометированы. Кроме того другие страны или противники США могу принять ответные меры против Соединенных Штатов за предпринятые ими в тайне действия», — подчеркнули источники WP.