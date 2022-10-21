Власти Приднестровья обратились к России за помощью

Причина — сокращение поставок газа из нашей страны и образовавшийся дефицит.
Как сообщила пресс-служба Верховного совета непризнанной республики, возможны негативные последствия для экономики и бюджета. При этом не уточняется, на какую именно помощь рассчитывает Приднестровье.
Сегодня Верховный совет утвердил введение чрезвычайного положения в экономике на 11 суток из-за дефицита газа. Он поступает в республику через Молдавию.
1 октября вице-премьер Андрей Спыну заявил, что «Газпром» сократил объём поставок. В российском холдинге отметили, что сделали это из-за отказа Украины принимать топливо на станции «Сохрановка».