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37 минут назад

Власти Приднестровья обратились к России за помощью

Говорит Москва

Причина — сокращение поставок газа из нашей страны и образовавшийся дефицит.

Власти Приднестровья обратились к России за помощью
Фото: ТАССТАСС

Как сообщила пресс-служба Верховного совета непризнанной республики, возможны негативные последствия для экономики и бюджета. При этом не уточняется, на какую именно помощь рассчитывает Приднестровье.

Сегодня Верховный совет утвердил введение чрезвычайного положения в экономике на 11 суток из-за дефицита газа. Он поступает в республику через Молдавию.

1 октября вице-премьер Андрей Спыну заявил, что «Газпром» сократил объём поставок. В российском холдинге отметили, что сделали это из-за отказа Украины принимать топливо на станции «Сохрановка».

В мире,Андрей Спыну,Газпром,
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