Украина ввела удостоверения для возвращающихся из России

Киев ввел специальные удостоверения для граждан Украины, которые возвращаются из России, но утратили документы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
«Правительство запускает документ — удостоверение личности для возвращения на Украину», — сообщил украинский чиновник.
Он уточнил, что документ будут выдавать в Государственной миграционной службе Украины членам семей тех, кто находится в России. Удостоверение, как заявляется, должны оформить за пять дней.
Ранее секретарь нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык следует полностью искоренить с территории страны. По его словам, русский язык является элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов для украинцев.