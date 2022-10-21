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56 минут назад

Украина ввела удостоверения для возвращающихся из России

Lenta.ruиещё 6

Киев ввел специальные удостоверения для граждан Украины, которые возвращаются из России, но утратили документы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Украина ввела удостоверения для возвращающихся из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительство запускает документ — удостоверение личности для возвращения на Украину», — сообщил украинский чиновник.

Он уточнил, что документ будут выдавать в Государственной миграционной службе Украины членам семей тех, кто находится в России. Удостоверение, как заявляется, должны оформить за пять дней.

Ранее секретарь нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык следует полностью искоренить с территории страны. По его словам, русский язык является элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов для украинцев.

В мире,Денис Шмыгаль,Алексей Данилов,
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