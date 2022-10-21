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30 минут назад

Шарий показал видео с летающим в аэротрубе Кличко

Lenta.ru

Украинский оппозиционный блогер и журналист Анатолий Шарий показал видео с мэром Киева Виталием Кличко, летающим в аэротрубе в испанской Жироне. Соответствующий ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео мэр украинской столицы в сопровождении инструктора парит в тренажере, имитирующем свободное падение. В качестве доказательства автор записи также снял монитор с расписанием сеансов, где было указано время занятия и имя Кличко в качестве посетителя.

«Обстрелы? Проблемы? Расслабьтесь. Как сделал это Виталий Кличко в аэротрубе Windoor в Empuriabrava (Жирона, Испания)», — написал Шарий в сопровождающем ролик посте.

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