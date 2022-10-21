Шарий показал видео с летающим в аэротрубе Кличко

Украинский оппозиционный блогер и журналист Анатолий Шарий показал видео с мэром Киева Виталием Кличко , летающим в аэротрубе в испанской Жироне. Соответствующий ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео мэр украинской столицы в сопровождении инструктора парит в тренажере, имитирующем свободное падение. В качестве доказательства автор записи также снял монитор с расписанием сеансов, где было указано время занятия и имя Кличко в качестве посетителя.