Шарий показал видео с летающим в аэротрубе Кличко

Украинский оппозиционный блогер и журналист Анатолий Шарий показал видео с мэром Киева Виталием Кличко, летающим в аэротрубе в испанской Жироне. Соответствующий ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.
На опубликованном видео мэр украинской столицы в сопровождении инструктора парит в тренажере, имитирующем свободное падение. В качестве доказательства автор записи также снял монитор с расписанием сеансов, где было указано время занятия и имя Кличко в качестве посетителя.
«Обстрелы? Проблемы? Расслабьтесь. Как сделал это Виталий Кличко в аэротрубе Windoor в Empuriabrava (Жирона, Испания)», — написал Шарий в сопровождающем ролик посте.