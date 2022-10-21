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43 минуты назад

Пентагон заявил, что разговор Остина и Шойгу состоялся по инициативе американской стороны

ТАСС

Телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина в пятницу состоялся по инициативе американской стороны. Об этом сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх. Ее слова приводит у себя в Twitter журналистка газеты New York Post Кейтлин Дорнбос.

Пентагон прокомментировал разговор Остина и Шойгу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сингх отметила, что Остин инициировал телефонный разговор с Шойгу. Тогда ее спросили, в связи с чем было принято решение позвонить российскому министру в пятницу. "Сегодняшний день просто предоставил хорошую возможность, подходящую возможность для того, чтобы этот звонок состоялся", - ответила представитель Минобороны. По ее версии, на фоне российской специальной военной операции на Украине "именно этот день предоставил наилучшую возможность для общения".

Сингх отказалась "подробно останавливаться на деталях разговора, но [американский] министр подчеркнул важность поддержания линий связи в условиях" СВО.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что Шойгу обсудил с Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Министры обороны РФ и США в последний раз проводили переговоры 13 мая.

Стала известна тема разговора Шойгу с министром обороны США

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении СВО в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на десятки миллиардов долларов.

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