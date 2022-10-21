В Европе предупредили о новом подварианте омикрона

Подвариант BQ.1 и его разновидность BQ1.1 омикрон-штамма коронавируса станут доминирующими по крайней мере в пяти странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) к середине ноября - началу декабря 2022 года. Это, вероятно, будет способствовать увеличению числа случаев COVID-19 в ближайшие недели или месяцы, сообщает в пятницу Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Фото: ТАСС ТАСС

"Предварительные лабораторные исследования в Азии показывают, что BQ.1 обладает способностью в значительной степени уклоняться от ответа иммунной системы. Однако, согласно ограниченным данным, доступным в настоящее время, нет доказательств того, что BQ.1 связан с повышенной тяжестью инфекции по сравнению с циркулирующими вариантами омикрон-штамма BA.4/BA.5", - отмечают эксперты ECDC.

По мнению главы центра Андреи Аммон, необходимо сохранять бдительность в отношении коронавируса.

"Страны должны продолжать отслеживать показатели заболеваемости COVID-19, особенно среди людей в возрасте 65 лет и старше. Также следует отслеживать такие показатели, как госпитализация и заполненность отделений интенсивной терапии, а также смертельные случаи", - отмечает она.

В ECDC подчеркивают, что вакцинация против COVID-19 и бустерные прививки остаются приоритетом, особенно в группах, которые наиболее подвержены риску тяжелого заболевания, - это лица старше 60 лет, с ослабленным иммунитетом, сопутствующими заболеваниями и беременные.