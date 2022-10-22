Президент США Байден: Россия не должна добиться успеха на Украине

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу MSNBC, что Россия не должна добиться успеха в ходе специальной военной операции на Украине . Глава государства признал, что США потратили немало средств на помощь украинцам.

"Но это гораздо больше, чем про украинцев, это о НАТО , о Западной Европе Это все для того, чтобы [президент России Владимир] Путин не смог добиться успеха", - сказал Байден.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России над Украиной станет поражением "для всех", так как мир, по его мнению, станет опаснее. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе спецсессии Генассамблеи международной организации по Украине указал, что Североатлантический альянс давно вынашивает планы победить или ослабить Российскую Федерацию.