Появился первый претендент на пост премьера Великобритании

В Великобритании появился первый претендент на пост премьер-министра страны после отставки Лиз Трасс. О своем участии в предвыборной гонке в Twitter-аккаунте сообщила лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт.
Она отметила, что на данный шаг ее «воодушевила поддержка коллег, желающих начать новую жизнь, создать единую партию и руководство, действующее в национальных интересах».
«Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить данные обещания и победить на следующих выборах», — добавила Мордонт.
Ранее британские букмекеры назвали главным фаворитом на пост премьер-министра Великобритании экс-главу Минфина Риши Сунака. На втором месте оказался бывший британский премьер Борис Джонсон. Тройку фаворитов замкнула Мордонт.