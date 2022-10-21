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13 минут назад

Появился первый претендент на пост премьера Великобритании

Елена Прошина

В Великобритании появился первый претендент на пост премьер-министра страны после отставки Лиз Трасс. О своем участии в предвыборной гонке в Twitter-аккаунте сообщила лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт.

Появился первый претендент на пост премьера Великобритании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она отметила, что на данный шаг ее «воодушевила поддержка коллег, желающих начать новую жизнь, создать единую партию и руководство, действующее в национальных интересах».

«Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить данные обещания и победить на следующих выборах», — добавила Мордонт.

В России отреагировали на отставку Трасс

Ранее британские букмекеры назвали главным фаворитом на пост премьер-министра Великобритании экс-главу Минфина Риши Сунака. На втором месте оказался бывший британский премьер Борис Джонсон. Тройку фаворитов замкнула Мордонт.

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