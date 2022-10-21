США заблокировали участие России в конференции МАГАТЭ в Вашингтоне. Также представителям руководства Росатома и Ростехнадзора не выдали визы для участия в международной министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке». Об этом компания Росатом сообщила в своём Telegram-канале.
«Предполагалось очное участие российской делегации, сформированной из представителей руководства Росатома и Ростехнадзора. Запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке. По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил. Таким образом, американская сторона, по сути, заблокировала участие России в этой международной конференции МАГАТЭ, которую обязалась провести на территории США», – написала компания.
В Росатоме также отметили, что считают такое решение США неуважением к МАГАТЭ.
«В соответствии с соглашением между МАГАТЭ и государством, принимающим мероприятие под эгидой агентства, такое государство обязано обеспечить представителям стран – членов МАГАТЭ возможность принять участие в мероприятии, проводимом на его территории. К сожалению, вынуждены констатировать, что без адекватного участия России, общепризнанного мирового лидера в сфере мирного использования атомной энергии, Вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл», – добавили в Росатоме.
Уточняется, что генеральный директор Росатома Алексей Лихачев всё же примет участие в мероприятии, но в формате видеообращения.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал заявление по вопросу Запорожской АЭС.