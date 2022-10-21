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39 минут назад

ЕС рассмотрит возможность использования замороженных активов России

Елена Прошина

Лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения о использовании замороженных российских активов для восстановления Украины. Это следует из документа с итогам саммита Евросоюза.

ЕС рассмотрит возможность использования замороженных активов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Евросовет призвал Европейскую комиссию представить предложения по использованию замороженных средств для поддержки восстановления Украины в соответствии с правом ЕС и международным правом», – сказано в документе.

В выводах по итогам саммита также указано, что украинская сторона заявила о готовности к справедливому миру, который должен включать «уважение ее территориальной целостности и суверенитета, защищенных Уставом ООН, обеспечение ее способности защищать себя в будущем, обеспечение ее восстановления, включая изучение возможности сделать это за счет средств из России».

Ранее в Нидерландах решили провести конференцию по восстановлению Украины.

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