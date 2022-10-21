Представители администрации президента США Байдена обсуждают, следует ли подвергнуть некоторые коммерческие предприятия Илона Маска проверке на предмет национальной безопасности. Как пишет Bloomberg, это сейчас обсуждают в Белом доме на фоне заявлений основателя Tesla о возможном прекращении поставок спутников Starlink на Украину.

«Официальным лицам США стало не по себе из-за этой угрозы Маска», — утверждает агентство.

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Ранее Маск объявил, что SpaceX больше не может финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине, которую предоставил ей бесплатно, однако потом снова передумал.

Кроме того, все ранние твиты бизнесмена про его мирный план американские чиновники воспринимают как проявление дружественной позиции по отношению к президенту России Путину.

Комментирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов:

«Что касается публичной активности Маска, его амплуа — это большой оригинал, как раньше говорили, человек яркий, парадоксальный и нестандартный. Такие люди встречаются вокруг нас, просто не каждый из них обладает таким количеством денег и такой тягой к публичности. А он имеет и то и другое, поэтому вот его высказывания, вполне искусные и забавные, приобретают глобальный масштаб, так устроена сейчас вся коммуникационная среда и все информационное пространство. У него есть один практический инструмент, который он использует или не использует, — это Starlink. Была на прошлой неделе короткая история с его отказом, потом согласием и так далее. А в остальном российско-украинский конфликт — это сейчас эпицентр всех мировых напряжений, естественно, он на него обращает внимание. Заднюю он дал, потому что это явно имело негативный резонанс, потому что все и так упрекнули его в том, что он путинский агент, а тут еще получается, что выяснилось, что Starlink играет ключевую роль в украинской обороне. А он же не против Украины выступает, он же не за то, чтобы ее не было. Поэтому я думаю, он попробовал, но не получилось, и отыграл обратно».

Кроме того, как пишет Bloomberg, американское правительство обеспокоено планами Маска по покупке Twitter (заблокирован в РФ) с группой международных инвесторов. Вашингтон планирует «изучить инструменты, которые позволят проверить эту сделку, а заодно и все предприятия Маска». Официальных подтверждений этому пока нет.

В октябре Илон Маск решил все-таки завершить сделку по покупке соцсети. Суд дал ему время до 28 октября, в противном случае ему придется предстать перед судом. Сейчас бизнесмен находится под следствием из-за сделки с соцсетью.

Если сделка состоится, бизнесмен планирует сократить штат сотрудников на 75% и оставить только 2 тысячи работников.

Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов:

«Понятно, что любую сделку в теории остается только подписать и перечислить деньги, но это только в теории. Так как везде задействован топ-менеджмент, все так или иначе прикрывают себе спины, поэтому нужно собрать максимум бумажек, заключений, правовых заключений, задействовать безумное количество внешних консультантов. Я вполне допускаю, что сделка затягивалась, потому что нужно было решать кадровые и оптимизационные вопросы. Все-таки господин Маск — довольно эффективный бизнесмен, и понятно, что он ставил требования довольно жесткие по кадровым сокращениям и так далее, чтобы сделать из Twitter более или менее экономически эффективную компанию. Поэтому да, договориться крайне сложно. Мало того что надо согласовать условия по сокращению, вы представьте, нужно согласовать условия по выплатам всему этому персоналу. Ты же не просто выгнал на улицу, ты должен заплатить им «парашют». А у топ-менеджеров там такие «парашюты», которые на всю сделку очень существенным образом влияют. Поэтому я вполне допускаю, что все это непосредственно влияло на сроки сделки».

В сделке с Twitter правительство США может придраться к соинвесторам — саудовскому принцу Аль-Валиду ибн Талалу и криптобирже Binance китайского происхождения. А в случае со Starlink — к тому, что компания подпадает под требования к нацбезопасности, потому что служит резервным каналом связи в чрезвычайных ситуациях.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что американские власти пожелали уничтожить основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска после его слов о том, что он прекращает оплачивать Украине интернет Starlink.

Как заявил журналист, миллиардер дает людям возможность говорить то, "что они на самом деле думают", однако властям это не нравится. В связи с этим Министерство юстиции США начало расследование в отношении Маска. При этом, почему это расследование было начато, ведомство не сообщило, указал Карлсон. По мнению ведущего, политики пытаются запугать граждан уголовными делами, "чтобы добиться их послушания", чтобы они не выражали собственного мнения по ситуации на Украине.

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"Он (Маск) пытается дать вам возможность говорить то, что вы действительно думаете о правительстве. Мы видим отчаяние режима, который чувствует, что теряет власть. Он в панике, его истерику легко заметить", — подытожил Карлсон.

Бизнесмену Илону Маску пригрозили проверкой не столько из-за Украины и каких-то его предложений в этой связи, сколько из-за того, что он критикует действия нынешней администрации США. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил обострение отношений между миллиардером и Белым домом директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

Стало известно, что заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска касательно Украины вызвали беспокойство в Белом доме. В США задумались о проверке сделок предпринимателя. Отмечается, что дискуссии в Белом доме о потенциальных проверках предпринимателя находятся на начальных стадиях.

Американист убежден, что Илон Маск неслучайно озвучивает громкие и противоречивые заявления, а делает это с определенной целью.

«Надо понимать, что Маск — весьма противоречивая и скандальная фигура. Он всегда делал ставку на рекламу и на саморекламу — это один из инструментов продвижения его бизнеса. Маск гениальный рекламщик. Вот он и выбирает темы, по которым его высказывания будут звучать. Все это нужно для его бизнеса», — считает Рогулев.

При этом политолог отметил, что Маск сегодня не единственный, кто критикует действия администрации США.

«Но он один из наиболее популярных бизнесменов, у которого в социальных сетях огромное количество подписчиков, и его высказывания широко распространяются в прессе и на телевидении», — объяснил такое пристальное внимание со стороны Белого дома Рогулев.

Ранее Маск предположил, что рецессия в экономике США продлится до весны 24-го года.

Американский предприниматель Илон Маск оценил в Twitter шутку заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

"Весьма хороший троллинг, если честно. Кстати, как дела в Бахмуте?", – написал Маск.

Ранее Медведев иронично попрощался с Трасс. Политик оставил короткое сообщение в Twitter, которым уже давно не пользовался из-за антироссийской позиции соцсети. В своем сообщении он поздравил с победой салат-латук.

"Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce", – написал Медведев.

20 октября Трасс заявила, что покидает эту должность. В своем заявлении она пояснила, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями.

Трасс останется на должности премьера Великобритании до тех пор, пока не будет назначен преемник на ее должность. Сообщалось, что выборы могут пройти до 28 октября, а назначение новоизбранного председателя кабмина на должность может состояться уже к 31 октября.

Замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев пригласил бизнесмена Илона Маска в Москву на День Победы.

Так он отреагировал на вопрос бизнесмена в Twitter: "Как там дела под Бахмутом?" Сейчас Вооруженные силы Украины перебрасывают резервы под Артемовск (украинское название города - Бахмут), там идут бои.

"See you in Moscow on the Victory Day! (Увидимся в Москве на День Победы - прим. ТАСС)" - написал Медведев в ответ Маску.

Американский предприниматель, создатель компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter назвал компромисс по Крыму самым вероятным вариантом решением конфликта на Украине. По словам предпринимателя, он не исключает новых жертв и разрушений до момента достижения этого компромисса. В ответ на твит другого пользователя, который привел три варианта развития событий на Украине, Маск высказался за вариант компромисса по Крыму.

"Компромисс является самым вероятным исходом, но вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет", - написал Маск.

Попытки отобрать Крым у России могут обернуться гибелью цивилизации, поскольку приведут к ядерному конфликту. Такое мнение у себя в Twitter-аккаунте высказал глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие, она выберет последнее. Мы уже ввели санкции/отрезали РФ всеми возможными способами, так что ей еще терять? Если мы нанесем ядерный удар по России, она нанесет его по нам, тогда начнется Третья мировая война и цивилизации придет конец», — написал Маск.

Он пояснил, что РФ воспринимает Крым в качестве важнейшей части страны. По словам Маска, потеря полуострова для России равносильна потери США Гавайев и Перл-Харбора. При этом миллиардер указал и на «плюсы» ядерной войны.

«Но посмотрите на светлую сторону! По крайней мере, в этом сценарии Россия не получит Крым. Можете утешаться этой мыслью, наблюдая, как поднимаются грибовидные тучи», — отметил Маск.

Бизнесмен призвал не ставить Россию перед выбором между «тотальным и унизительным поражением и применением ядерного оружия». Всех несогласных с данной логикой он назвал «опасными дураками».

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск ответил в Twitter на вопрос одного из пользователей о том, проводил ли он переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией опроса с предложениями по урегулированию российско-украинского конфликта. Миллиардер опроверг эту информацию.

«Нет, это не так. Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Предметом обсуждения был космос», — написал Маск.

Ранее Vice World News со ссылкой на рассылку политолога Eurasia Group Яна Бреммера сообщил, что глава Tesla общался с Путиным перед публикацией опроса, касающегося российско-украинского конфликта, у себя в Twitter. Он заявлял, что президент РФ в разговоре с Маском выразил готовность к переговорам с Киевом, но только, если страна станет нейтральной и признает итоги референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Путин подчеркивал, что достигнет этих целей «несмотря ни на что», в том числе с применением ядерного оружия.

Бывшая советница экс-президента США Дональда Трампа Фиона Хилл считает, что вызвавшие споры заявления бизнесмена Илона Маска были «посланием» Западу от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Politico.

Ранее Маск опубликовал в Твиттере серию постов, посвященных тому, как Россия и Украина могли бы заключить мир. Бизнесмен предложил провести еще одно голосование в регионах, вошедших в состав России, но под наблюдением ООН.

Также он заявил, что Крым должен входить в состав РФ, «как это было с 1783 года - до ошибки Хрущева». По его мнению, Украина должна поставлять воду в Крым и оставаться нейтральным государством.

«Этим, скорее всего, все и закончится - вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого», - написал Маск.

Маска раскритиковали в Киеве, обвинив в переходе на сторону России.

Позже появилась информация, что перед твитами Маск созвонился с Путиным, чтобы понять его видение ситуации. Однако и Маск, и Кремль это опровергли.

По версии Хилл, Путин пытается заставить Запад присоединиться к своим целям, «используя таких посланников, как Маск». Она считает, что через Маска Путин предложил вариант завершения конфликта на своих условиях. По мнению Хилл, Путин неустрашим, приспосабливается к новым условиям и не сдается.

«Путин играет на эго больших людей, дает им ощущение, что они могут сыграть свою роль. Но на самом деле они просто прямые передатчики сообщений Владимира Путина», - заявила Хилл.

По ее мнению, речь сейчас идет не об украинском кризисе, а о конфликте великих держав, третьем на европейском пространстве чуть более чем за столетие.

«Это конец существующего мирового порядка. Наш мир уже не будет таким, как раньше», - заключила она.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, владеющий SpaceX и Tesla, считает, что следующий президент России вряд ли будет более расположен к Западу и его философии, чем действующий российский лидер Владимир Путин. Такое мнение он высказал в Twitter.

"Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру или западной философии, но я думаю, что это маловероятно: Кремль - это не Олимпиада для славных парней", - сказал Маск в беседе с пользователями соцсети, которые захотели узнать мнение бизнесмена на этот счет.

В начале октября бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что "очевидная стратегическая цель США - близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО".