"Должен приоткрыть инсайд": Лукашенко сообщил о просьбе СБУ

Два дня назад Служба безопасности Украины запросила встречу с коллегами из Белоруссии. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, передает «БелТА».
«Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я сказал: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы», — сказал он.
Лукашенко указал, что его часто критикуют за раскрытие подобных тем. И, по его мнению, может и не стоит о них говорить, но в силу своего «характера» он хочет быть «открытым».
«Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана», — добавил президент Белоруссии.
При этом Лукашенко признал, что «самые главные темы обсуждаются всегда вне публичной плоскости».
Ранее президент Белоруссии заявил, что не верит в возможность Третьей мировой войны, поскольку такой конфликт «уничтожит всех и вся».