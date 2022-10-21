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21 минуту назад

"Должен приоткрыть инсайд": Лукашенко сообщил о просьбе СБУ

Елена Прошина

Два дня назад Служба безопасности Украины запросила встречу с коллегами из Белоруссии. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, передает «БелТА».

"Должен приоткрыть инсайд": Лукашенко сообщил о просьбе СБУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я сказал: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы», — сказал он.

Лукашенко указал, что его часто критикуют за раскрытие подобных тем. И, по его мнению, может и не стоит о них говорить, но в силу своего «характера» он хочет быть «открытым».

«Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана», — добавил президент Белоруссии.

При этом Лукашенко признал, что «самые главные темы обсуждаются всегда вне публичной плоскости».

Лукашенко пригрозил Западу самолетами с ядерным оружием

Ранее президент Белоруссии заявил, что не верит в возможность Третьей мировой войны, поскольку такой конфликт «уничтожит всех и вся».

В мире,Александр Лукашенко,СБУ,
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