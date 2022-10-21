"Должен приоткрыть инсайд": Лукашенко сообщил о просьбе СБУ

Два дня назад Служба безопасности Украины запросила встречу с коллегами из Белоруссии . Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко , передает «БелТА».

«Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я сказал: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы», — сказал он.

Лукашенко указал, что его часто критикуют за раскрытие подобных тем. И, по его мнению, может и не стоит о них говорить, но в силу своего «характера» он хочет быть «открытым».