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52 минуты назад

Премьер Португалии заявил, что новый трубопровод превратит страну в экспортера энергии

ТАССиещё 1

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта считает, что строительство нового трубопровода, который соединит Иберийский полуостров с Центральной Европой, поможет Португалии стать экспортером собственного зеленого водорода и не ограничиваться ролью транспортировщика газа. Позицию Кошты привел в пятницу португальский телеканал SIC.

В Португалии захотели производить энергию для ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Когда мы говорим о зеленом водороде <...>, речь идет не просто о его транспортировке с использованием порта Синиш. Перед нами стоит гораздо более серьезный вопрос: мы можем производить водород и экспортировать произведенный нами газ", - сказал он. Кошта добавил, что новый проект трубопровода "выгоднее для Португалии с экономической точки зрения", чем инициатива по доставке в Европу газа из Алжира Midcat, от которой решили отказаться.

"Процесс перехода [на возобновляемые источники энергии] займет несколько десятилетий, и в этот период мы можем выгодно использовать геостратегическое положение порта Синиш, который находится ближе всего к США, Нигерии и другим странам - поставщикам газа", - отметил Кошта.

Испания, Франция и Португалия 20 октября достигли соглашения по замене проекта газопровода Midcat через Пиренеи новым "зеленым энергетическим коридором", который позволит транспортировать газ и водород из Барселоны в Марсель, а затем в другие европейские страны. Пока не сообщалось о сроках реализации проекта, а также о том, кто возьмет на себя его оплату. При этом власти Испании выразили надежду на то, что инициатива получит европейское финансирование.

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