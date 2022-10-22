В Португалии захотели производить энергию для ЕС

"Когда мы говорим о зеленом водороде <...>, речь идет не просто о его транспортировке с использованием порта Синиш. Перед нами стоит гораздо более серьезный вопрос: мы можем производить водород и экспортировать произведенный нами газ", - сказал он. Кошта добавил, что новый проект трубопровода "выгоднее для Португалии с экономической точки зрения", чем инициатива по доставке в Европу газа из Алжира Midcat, от которой решили отказаться.

"Процесс перехода [на возобновляемые источники энергии] займет несколько десятилетий, и в этот период мы можем выгодно использовать геостратегическое положение порта Синиш, который находится ближе всего к США, Нигерии и другим странам - поставщикам газа", - отметил Кошта.

Испания, Франция и Португалия 20 октября достигли соглашения по замене проекта газопровода Midcat через Пиренеи новым "зеленым энергетическим коридором", который позволит транспортировать газ и водород из Барселоны в Марсель, а затем в другие европейские страны. Пока не сообщалось о сроках реализации проекта, а также о том, кто возьмет на себя его оплату. При этом власти Испании выразили надежду на то, что инициатива получит европейское финансирование.