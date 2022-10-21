Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Кремле ответили о сроках завершения частичной мобилизации

Пока нет точной даты завершения частичной мобилизации в России. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. 14 октября президент Владимир Путин отметил, что она должна завершиться в течение двух недель, так как из запланированных 300 тысяч мобилизованных в военные части уже направили 222 тысячи человек.

В Минобороны заявили о срыве наступления Украины под Херсоном

Российские войска за последние сутки сорвали две попытки наступления Украины в Херсонской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны, опубликованной 21 октября.

Также российские военные уничтожили в Херсонской области ангар с украинской военной техникой иностранного производства.

Медведев пообещал Маску победу России и приглашение в Москву

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригласил основателя Tesla и SpaceX Илона Маска на День Победы в Москву. Их переписка произошла в Твиттере.

«Пока-пока, Лиз Трасс, поздравления салату латук», - написал Медведев после объявления британского премьера об отставке.

Слова о салате - отсылка к шутке журнала The Economist, писавшего, что у премьерства Трасс будет «срок годности салата». Daily Star после этого начала стрим с фотографией Трасс и лежащим рядом салатом, с подписью «Кто продержится дольше?».

Путин присвоил звание «Герой России» командиру с позывным «Струна»

Соцсети

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Герой России» командиру российских морпехов с позывным «Струна». Об этом пишет RT.

24-летний морпех стал известен после боев за Мариуполь, где он руководил освобождением города. Его можно назвать самым засекреченным командиром, имя военного не разглашается. Его лицо его закрыто, а голоса никто не слышал. Однако все узнают его по красному рюкзаку.

Тренер по дзюдо Игорь Романов ранен в ходе СВО

Заслуженный тренер России по дзюдо и наставник олимпийского чемпиона Арсена Галстяна Игорь Романов получил ранение в ходе СВО. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как уточняется, Романов был ранен в результате удара американскими HIMARS в Запорожской области. Тренер получил осколочные ранения спины и других частей тела. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

Берлускони словами о Зеленском спровоцировал скандал в Италии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони своим заявлением о том, что президент Украины Владимир Зеленский "спровоцировал" спецоперацию России в своей стране, вызвал новый политический скандал и угрозу стабильности нового правительства Италии всего за несколько дней до того, как оно, как ожидается, придет к власти, пишет The Guardian.

Агентство La Presse ранее публиковало запись, на которой можно услышать, как Берлускони защищает своего "старого друга" президента России Владимира Путина и говорит, что Зеленский спровоцировал начало Москвой боевых действий, "устроив атаки" на поддерживаемых Россией ополченцев в Донбассе.

Известная журналистка убила мужа при самообороне

Журналистка «Ведомостей» и РБК Оксана Гончарова случайно убила бывшего гражданского мужа, пытаясь защититься от побоев. Об этом пишет «СтарХит».

Саглара Манджиева, однокурсница Гончаровой, рассказала, что ее коллега порядка 15 лет страдала от домашнего насилия. Она подчеркнула, что у Оксаны переломаны ребра, сломан нос, не хватает многих зубов. Даже после того, как пара перестала жить вместе, бывший сожитель неоднократно приходил и избивал ее, издевался над детьми.

СМИ: Uniqlo навсегда закроет часть российских магазинов

Японский бренд Uniqlo планирует закрыть часть своих российских магазинов. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на одного из сотрудников компании.

По его словам, в некоторые из магазинов вызвали менеджеров, чтобы они собрали с витрин товары и подготовили их к вывозу. Сколько именно магазинов планируют закрыть, собеседник газеты не уточнил.

По данным «Ведомостей», в марте в России было 50 магазинов Uniqlo, а в конце сентября - 48.

РУСАДА отказалось озвучивать решение по делу Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сделало новое заявление по делу фигуристки Камилы Валиевой. Оно доступно на сайте организации.

РУСАДА отказалось озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки.